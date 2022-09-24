Haftanın ilk tatil gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

24 Eylül 2022 Cumartesi, 09:14

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul-Ankara istikametindeki üstyapı ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

Akhisar-Salihli yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yol yapım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana Kavşağı-Haymana bağlantı yolundaki bakım ve onarım, Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nin bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerindeki (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah, Isparta-Antalya yolunun 0-15. kilometrelerindeki sathi kaplama yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları, Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle anılan kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.



