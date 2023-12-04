Yol kenarında başından vurulmuş olarak ölü bulundu
Şanlıurfa'da başından tabanca ile vurulan Nurettin Kazan'ın (33) cansız bedeni, yol kenarında bulundu.
Viranşehir ilçesi kırsal Oğlakçı Mahallesi yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Ekipler, başına tabanca ile ateş açılmış kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İncelemede, ölen kişinin Nurettin Kazan olduğu tespit edildi. Cenaze, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Kabataş gelini neden boşandı?
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- MAK Araştırma'dan İstanbul anketi!
- 5.1'lik depremin bilançosu...
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı