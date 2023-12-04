Yol kenarında başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Şanlıurfa'da başından tabanca ile vurulan Nurettin Kazan'ın (33) cansız bedeni, yol kenarında bulundu.

DHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:47
Yol kenarında başından vurulmuş olarak ölü bulundu
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Viranşehir ilçesi kırsal Oğlakçı Mahallesi yol kenarında kanlar içerisinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Ekipler, başına tabanca ile ateş açılmış kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemede, ölen kişinin Nurettin Kazan olduğu tespit edildi. Cenaze, Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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