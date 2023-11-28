Tekirdağ'da sahilde ceset bulundu
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
Tekirdağ Şarköy'de Cumhuriyet Mahallesi'nde deniz kıyısında hareketsiz birinin olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri söz konusu kişinin öldüğünü belirledi.
Özbey Bağlaroğlu'na ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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