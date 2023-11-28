Tekirdağ'da sahilde ceset bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 15:42
Tekirdağ'da sahilde ceset bulundu
Abone Ol google-news

Tekirdağ Şarköy'de Cumhuriyet Mahallesi'nde deniz kıyısında hareketsiz birinin olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri söz konusu kişinin öldüğünü belirledi.

Özbey Bağlaroğlu'na ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


ceset tekirdağ

İlgili Haberler

Filistin'den ateşkesin uzatılması çağrısı: Ceset saymayı bırakmalıyız

Filistin'den ateşkesin uzatılması çağrısı: Ceset saymayı bırakmalıyız
Bodrum'da sahilde ve denizde 2 ceset bulundu

Bodrum'da sahilde ve denizde 2 ceset bulundu
Boş arazide ağaca asılı ceset bulundu

Boş arazide ağaca asılı ceset bulundu

En Çok Okunan Haberler