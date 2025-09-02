Yol kenarında buzdolabında cesedi bulunmuştu: Müdürü tarafından katledilen işçinin babası konuştu!

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası fabrikanın müdürü Yaşar Can Kahya'nın, fabrikada işçi olarak çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ı öldürdükten sonra dolabın içerisine koyduğunu, üzerini dondurmalarla kapladığını, cesedi Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir araziye attığını tespit etmiş ve Kahya'yı Kayseri'de gözaltına almıştı.

Yaşar Can Kahya çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sabah gazetesine konuşan Tekin Atılgan'ın babası Veysi Atılgan, oğlunun işyerinde yapılan hırsızlıkları bildiği için öldürüldüğünü söyledi.

"BU DAVADAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Atılgan şu ifadeleri kullandı:

"Katil firma sahibinin oğlu. Oğluma 8 kurşun sıkarak katletti. Oğlum işten ayrılmak istediğini söylemesine rağmen firma sahibinin ısrarı üzerine çalışmaya devam etti. En son işten ayrılmaya gittiği gün oğlum istifasını vermek istemiş. 'Ben buradan ekmek yiyorum, senin hırsızlıklarına göz yumamam' demiş.

Bu saatten sonra hukuki süreç devreye girecek. Adaletin en ağır şekilde bu caniye ceza vereceğine inanıyorum. Sonuna kadar oğlumun yasal tüm haklarını savunacağız. Bu davadan asla vazgeçmeyeceğim. Kanunlar çerçevesinde mücadelemizi devam ettireceğiz."