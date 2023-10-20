Yol kenarında hareketsiz bulunmuştu: 6 yaşındaki Nisa, kurtarılamadı

Mersin'de yol kenarında hareketsiz bulunup, hastaneye kaldırılan Nisa Ceviz (6), hayatını kaybetti. Elinde jelibon paketi olan Nisa'nın soluk borusuna jelibon kaçıp, nefessiz kaldığı üzerinde duruluyor.

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:25
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Olay, Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi 0432 Sokak'ta meydana geldi. Bağlar Mahallesi İmamı İshak Ceviz'in kızı Nisa Ceviz'in yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, kalp masajı ve suni teneffüs yaptıkları Nisa'yı ambulansla hastaneye götürdü.

Küçük Nisa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nisa’nın ceenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan bulunduğu sırada elinde jelibon paketi olan Nisa'nın soluk borusuna jelibon kaçıp, nefessiz kaldığı değerlendiriliyor.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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