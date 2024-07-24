Yol kesip tehditle senet imzalattılar: 4 tutuklama

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolunu kesip, boş araziye götürdükleri S.S.'yi darbederek, silah zoruyla senet imzalatan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 12:00
Yol kesip tehditle senet imzalattılar: 4 tutuklama
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Ovacık Mahallesi'nde, 22 Haziran saat 09.00 sıralarında S.S., aracı ile trafikte giderken hasarlı kazaya karıştı. Karşı taraftaki araç sürücüsü A.Ş. zararının karşılanması için S.S.'den para talep etti.

Kazada kusuru olmadığını belirten S.S., bölgedeki alışveriş merkezine gitti. S.S.'yi takip eden A.Ş., yakınlarını da çağırıp alışveriş merkezine gitti. A.Ş. ve yakınları otoporkta S.S.'nin yolunu kesti.

10 kişilik grup zorla araçlarına bindirdiği S.S.'yi yakında bulunan boş arsaya götürüp önce darbetti, ardından da boş senetler imzalatarak bırakıp kaçtı.

4 TUTUKLAMA

Olayda yaralanan S.S.'nin şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polisler tarafından tespit edilen A.Ş., Y.A., B.Ç., E.K., Ö.B., M.M., S.E., P.Y., C.K. ve T.Y. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda S.S.'nin imzası olan, isim ve miktar kısmı boş 2 senet, 2 ruhsatsız tabanca, 25 fişek ve 1 havalı tabanca ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., E.K., Ö.B. ve P.Y. tutuklanırken; Y.A., B.Ç., M.M., S.E., C.K. ve T.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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