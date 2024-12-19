Yol verme kavgasında bıçaklı saldırı
Kastamonu'da yol verme nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan kurye yaralandı.
Kastamonu’da kurye A.D. ile geri manevra yapmak isteyen araç sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Araçtan inen şahıslardan biri A.D.’yi bıçakladı.
Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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