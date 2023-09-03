'Yol verme' kavgasında facia yaşandı: Tartıştığı kişilere ateş ederken eşini öldürdü
Ankara'da bir sürücü, trafikte 'yol verme' nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken kendisine engel olmak isteyen eşini göğsünden vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.
Ankara'da C.D., trafikte 'yol verme' nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, kazara kendisine engel olmak için araya giren eşi K.D.'yi göğsünden vurarak ölümüne neden oldu.
Olay, saat 17.15 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. C.D., trafikte seyir halindeyken 'yol verme' nedeniyle bir araç sürücüsüyle tartıştı. Park ettikleri araçlarından inen taraflar kavga etti. Ardından aracından ruhsatlı tabancasını alan C.D., karşı tarafa ateş açarken eşi K.D. engel olmaya çalıştı.
Bu sırada kurşunlardan biri eşi K.D.'nin göğsüne isabet etti. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazara eşi tarafından vurulan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli C.D. ise ruhsatlı tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘2012 yılından beri…’
- Ek MTV kararına itiraz edilebilir mi?
- Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
- Diyanet'ten karma eğitim fetvası!
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!
- Danışman krizine ilk açıklama!
- Emekliye 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' iddiası
- Tohumları kanserin baş düşmanı!
- Muslera'dan 16 yıl sonra bir ilk