AKP Şanlıurfa İl Başkanı’nın oğlu silahlı kavgada yaralandı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 20:13

Güncelleme: 02.09.2023 - 20:13

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir kafede iddiaya göre, AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu’nun oğlu Mücahit Delioğlu ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İHA’nın haberine göre kavgada kim tarafından henüz ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler, Delioğlu’nun ayağına isabet etti.

Delioğlu, Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Delioğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.