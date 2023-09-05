‘Yol verme’ kavgasında yanlışlıkla eşini öldüren şüpheli hakkında yeni gelişme!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:05

Güncelleme: 05.09.2023 - 12:46

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, 3 Ağustos’ta meydana gelen olayda Cevdet Dündar (70), trafikte seyir halindeyken ’yol verme’ tartışması nedeniyle Halit K. ve oğlu A.K ile tartıştı. Taraflar, araçlarından inerek kavga etti.

Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, karşı tarafa ateş açarken, eşi Kızhanım Dündar engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri Halit K.’nin koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar’ın göğsüne isabet etti.

Halit K. kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı. Yaralı Kızhanım Dündar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşinin kazara vurduğu Kızhanım Dündar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit K. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece, ’olası kastla kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. A.K. ise serbest bırakıldı.

Trafikte kazara eşini öldüren sürücü ve kavgaya karışan şüpheli tutuklandı (2)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Tutuklanan Cevdet Dündar'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Dündar, yolda giderken tekerlekli sandalyede bulunan engelli bir vatandaşa yol vermek için durduğunu, arkadan gelen ve yanında aracı ile duran Halit K.'nin kendisine küfür ettiğini ileri sürdü.

Daha sonra Halit K.'nin, araçtan inerek yanına geldiğini ve kapıyı açarak kendisini darbetmeye başladığını iddia eden Dündar, "Elinde siyah veya füme renkli bir şey vardı, ben bıçağa benzettim. Ben de kendimi korumak amacıyla tabancayı çıkardım. Bu esnada Halit K., benim karnıma ve gözüme yumruk attı. Ben de tabancanın namlu ucundan tutarak kabzası ile Halit K.'nin kafasına birkaç kez vurdum. Namlu yönü benden tarafta değildi. Şahıs, silahı elimden almaya çalıştığı esnada tabanca ateş aldı. Daha sonra şahıs beni yere düşürdü, tabanca elimdeydi. Tabancayı almaya çalıştığı esnada tabanca bir kez daha ateş aldı. Halit K., elimden silahı almaya çalıştığı esnada elimi ısırdı. Daha sonra çevreden 'bayan vuruldu' seslerini duydum. Ancak Halit K.'nin oğlu A.K. beni tekmelemeye başladı ve sırtıma bastırdı. Daha sonra ben eşimin yanına koştum. Silahı kimseye vermedim. Arabanın içine attım. Benim niyetim, şahıslardan kendimi korumaktı. Tabancayı korkutmak amacıyla çıkarmıştım. Kimseyi vurma niyetim yoktu. Vurmak istesem iki şahsı çok rahat vurabilirdim. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım, eşimi kaybettim ve mağdurum. Şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dedi.