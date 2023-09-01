Bursa'da eşini bıçakla öldürdü, savunması pes dedirtti!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:05

Güncelleme: 01.09.2023 - 09:08

Merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Balat Girişi yakınlarında dün saat 16.00 sıralarında; aracıyla Mudanya yönünden Bursa şehir merkezi istikametine giden H.K aralarında problem olduğu belirtilen eşi Leyla K. ile otomobilde ilerlerken sözlü tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası, araçtan inen Leyla K., hızla koşmaya başladı. Durum üzerine H.K. (55) da bıçakla araçtan inerek yol kenarında yakaladığı 45 yaşındaki eşini 3 yerinden bıçakladı.

KADIN KURTARILAMADI

Çevredekilerin müdahalesiyle polis tarafından etkisiz hale getirilen koca gözaltına alındı. Eşi Leyla K. ise tedavi için kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.K. pişmanlığını dile getirirken, bölgedeki görgü tanıkları, "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi