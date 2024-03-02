Yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün dükkanını kurşunladı

Bayrampaşa’da trafikteyken yol verme nedeniyle otomobil sürücüsüyle tartışma yaşayan motosikletli şüpheli, tartıştığı adamın dükkanını kurşunladı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 17:07
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Bayrampaşa Orta Mahallesi’nde motosikleti ile seyir halinde olan şüpheli, bir sürücü ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında şüpheli, sürücüyü takip ederek bulduğu dükkanını kurşunladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Mehmet İstemi, “Silah sıkıldığını söylediler. Şüpheli motorla gelmiş, sıkıp daha sonra kaçmış. Tek kişi gelip, sıkıp kaçıyor. Biz yukarıdaydık bize haber verdiler, böyle bir şey olduğunu söylediler. Bu motorcu dükkân sahibi ile tartışmış daha önceden sonra silah alıp gelmiş” dedi.


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