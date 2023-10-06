Motosiklet ile gelip 2 farklı marketi kurşunladılar: Şüpheliler yakalandı!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 13:30

Güncelleme: 06.10.2023 - 13:31

Çorum'da Hamit Duran Caddesi'ndeki marketin önüne gece saatlerinde motosiklet ile gelen 2 kişi, ateş açıp kaçtı.

İKİNCİ MARKETİN SAHİPLERİ KARŞILIK VERDİ

Dükkân sahibi M.Ş.'nin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip gelirken, incelemede markete 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. Kaçan şüpheliler, bir süre sonra bu kez Cemil Bey Caddesi'ndeki markete ateş açtı. Bu sırada dükkândan çıkan K.K. ile T.K. da şüphelilere silahla karşılık verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yaralanan şüpheli S.T., kaçtı. İki şüpheli, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. S.T., S.B. ve şüphelilere karşılık veren dükkân sahipleri K.K. ve T.K. gözaltına alındı.

İncelemede ayrıca 3 adet tüfek, 2 adet tabanca ve silahlara ait 150 adet mermi ile av fişeği ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.