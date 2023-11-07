'Yol verme' tartışması sopalı kavgaya dönüştü!
İstanbul Küçükçekmece’de, panelvan araç sürücüsü ile yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma hızla alevlenirken kadının kocası, sürücünün kafasına sopayla vurarak yaraladı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kanarya istikametine giden sürücü ile yolun karşısına geçen kadın arasında tartışma çıktı. Sürücü tartışma sırasında araçtan inerek tartışmaya devam etti. Bu sırada yolun yol kenarında bekleyen kadının kocası ise, sürücüye sopayla saldırdı. Sürücü kafasına aldığı iki sopa darbesiyle yaralandı.
Araya çevredeki vatandaşlar ile diğer sürücülerin girmesiyle taraflar ayrıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken sürücüye sopayla saldıran adam ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Tedavisine devam edilen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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