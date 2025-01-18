Yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü

Bakırköy D-100 Ankara istikametinde yol verme tartışması nedeniyle kaza yapan iki sürücü, araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Olay, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
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DHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 10:14

İstanbul Bakırköy’de, D-100 Otoyolu Ankara istikametinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, seyir halindeki otomobillerden biri diğerine arkadan çarptı.

Kaza sonrası araçlarından inen iki sürücü, yol ortasında tartışmayı kavgaya dönüştürdü. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer sürücüler başarılı olamazken, olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Trafikteki bir motosiklet sürücüsü, kavga anlarını kask kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, sürücülerin birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu ve diğer sürücülerin olayı sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona ererken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #BAKırköy #D-100 #kavga

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