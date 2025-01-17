Setteki kavgayla gündeme gelmişti: Siyah Kalp dizisinde şoke eden ayrılık

Burak Sergen, Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp’e veda ediyor. Ünlü oyuncunun yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeden ayrıldığı öğrenildi.

Setteki kavgayla gündeme gelmişti: Siyah Kalp dizisinde şoke eden ayrılık
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2025 - 16:42

Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, Kapadokya’da çekilen etkileyici hikayesiyle perşembe akşamlarına damga vuruyor.

Yıldız Tunç’un kaleme aldığı ve Murat Saraçoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yeni bölümleri kadar, setten gelen haberler de dikkat çekiyor.

Son olarak, dizinin önemli karakterlerinden Samet’e hayat veren usta oyuncu Burak Sergen’in projeden ayrılacağı öğrenildi.

Sergen’in yapım şirketi Tims&B ile karşılıklı anlaşarak diziden ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Bu ayrılığın, dizi severleri ve ekibi nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

SETTE KAVGA KRİZİ

Siyah Kalp dizisinin yıldız kadrosunda Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan gibi ünlü isimler yer alıyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda sette büyük bir gerginlik yaşandı. Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat arasında çıkan tartışma, tansiyonun yükselmesine ve çekimlerin bir süre durmasına neden olmuştu. Bu olayın, Burak Sergen’in ayrılık kararında etkili olup olmadığı ise bilinmiyor.


Etiketler: #siyah kalp dizisi #Burak Sergen

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