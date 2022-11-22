Yola çıkacaklar dikkat! Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

22 Kasım 2022 Salı, 17:50

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattında tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri iptal edildi.