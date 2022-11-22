Yola çıkacaklar dikkat! Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri, iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattında tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri iptal edildi.
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