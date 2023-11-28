Yolcu gemisi 'Kevalay Queen' makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşanan Libya bayraklı "Kevalay Queen" adlı yolcu gemisi güvenli bölgeye çekilecek.
Libya'nın Misurata Limanı'na gitmek üzere İstanbul'dan hareket eden 147 metre uzunluğundaki gemi, dün Kadıköy önlerindeki makine arızasına müdahale edilmesinin ardından seyrini sürdürdü.
"Kevalay Queen"in, Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu Tersanesi önlerinde yeniden makineleri arızalandı.
Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-4" römorkörleri bölgeye sevk edildi.
Yolcu gemisi, römorkörler tarafından çekilerek güvenli bölgeye demirletilecek.
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