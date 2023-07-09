Yolcu otobüsü hem minibüse hem durağa çarptı!

Ankara’nın Mamak ilçesinde yolcu otobüsünün minibüs ile durağa çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 17:26
Yolcu otobüsü hem minibüse hem durağa çarptı!
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Kaza, öğle saatlerinde Gökçeyurt Mahallesi Ankara-Samsun yolunda meydana geldi. Çorum'dan Ankara yönüne giden 34 KM 7869 plakalı yolcu otobüsü, ışıklı kavşakta plakası belirsiz minibüse, ardından da otobüs durağına çarptı. 

Kazada otobüsteki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

“KIRMIZI IŞIK YANMASINA RAĞMEN DURMADI”

Kazaya şahit olan Mehmet Özkılıç, "Otobüs, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkıp, otobüs durağına girdi. hemen polisi arayıp haber verdim. Yaralıların durumu hafifti. Kırılan camlar sebebiyle yaralanmışlar" dedi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Ankara yolcu yolcu otobüsü trafik kazası

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