Korkutan anlar... Yolcu otobüsünde yangın paniği!
Hatay Dörtyol'da bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi çevre yolunda bir yolcu otobüsünde yangın paniği yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; çevre yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
Maddi hasar oluşan olayda ekipler, tedbir amacıyla soğutma çalışması yaptı.
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