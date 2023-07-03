Bolu'da yolcu otobüsünde 5 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bolu'da bir yolcu otobüsünde 5 kilo 75 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 20:04
Bolu'da yolcu otobüsünde 5 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Bıçak"ın katılımıyla yapılan aramada 5 paket halinde 5 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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