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Yolcu otobüsü oto yıkamaya daldı: Yaralılar var!

Yolcu otobüsü oto yıkamaya daldı: Yaralılar var!

14.07.2025 09:45:00
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İHA
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Yolcu otobüsü oto yıkamaya daldı: Yaralılar var!

Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne girdi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde saat 02.45 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Zonguldak'tan Batman'a seyir halinde olan Tokat Yıldızı firmasına ait 26 yolcu ile 3 mürettebatın bulunduğu S.D. (52) yönetimindeki 60 AY 808 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına daldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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