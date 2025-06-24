Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 FHG 098 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinova köyü yakınlarında pelet yem yüklü 03 ABG 940 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. İHA'nın aktardığına göre ise yaralı sayısı 24'e yükseldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Öte yandan kara yoluna dökülen yemler nedeniyle iki araç maddi hasarlı kazaya karıştı.