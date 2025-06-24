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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

24.06.2025 09:26:00
Güncellenme:
AA İHA
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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün yem yüklü TIR'a çarptığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 FHG 098 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinova köyü yakınlarında pelet yem yüklü 03 ABG 940 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. İHA'nın aktardığına göre ise yaralı sayısı 24'e yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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Öte yandan kara yoluna dökülen yemler nedeniyle iki araç maddi hasarlı kazaya karıştı.

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