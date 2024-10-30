Yolcu otobüsü TIR'a çarptı... Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu!

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkarak makaslayan TIR'a yolcu otobüsü çaptı.

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı... Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu!
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 12:51

Kaza, Anadolu Otoyolu Arifiye ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 ANF 741 dorse plakalı TIR, makasladı.

Makaslayan TIR'a yolcu otobüsü çarptı. Yaralının olmadığı kaza yerine jandarma ve karayolu ekipler yönlendirildi.

Uzun bir süre trafiğe kapanan İstanbul istikameti, ekipler tarafından TIR'ın yoldan emniyet şeridine kaldırılması ile birlikte açıldı.

Çift şeritten trafik sağlanırken, oluşan uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Anadolu Otoyolu #sakarya #kaza

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