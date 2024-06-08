YKS dönüşü feci kaza! Tunceli'de İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Tunceli'nin Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaflı (45) yönetimindeki kamyonet, kent merkezindeki Yüksek Kurumları Sınavı’ndan (YKS) ilçeye dönüş yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Kaflı ile oğlu Egemen (19) ve 2 öğrencisi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 20:34
YKS dönüşü feci kaza! Tunceli'de İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün kullandığı kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Hozat karayolunun Çığırlı köyü mevkisinde meydana geldi.

Hozat ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaflı yönetimindeki 34 EHA 086 kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada Kaflı ile oğlu Egemen ve 2 öğrencisi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdür Kaflı ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Oğlu ve 2 öğrencisini kent merkezindeki YKS sınavına götürdüğü ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenilen Müdür Kaflı'nın vücudunda kırıklar olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Tunceli haberleri

İlgili Haberler

Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler

Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler
Okul görevlisi, YKS'yi takip eden gazetecilere müdahale etti

Okul görevlisi, YKS'yi takip eden gazetecilere müdahale etti
YKS puan hesaplama nasıl yapılır? OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) nasıl hesaplanır? OBP'nin üniversite sınavına etkisi ne kadar?

YKS puan hesaplama nasıl yapılır? OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) nasıl hesaplanır? OBP'nin üniversite sınavına etkisi ne kadar?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler