Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu nedeniyle Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen “Narkoçelik-34” operasyonları sonucu 103 şüphelinin yakalandığını ve 100’ünün tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, uyuşturucu madde satışına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde "Narkoçelik-34" operasyonları düzenledi.
Düzenlenen operasyonlara 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve hava destekli unsurlar katıldı ve 74 farklı adrese çalışma yapıldı.
Operasyonlar sonucu internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli yakalandı ve bunlardan 100 ’ü tutuklandı.
Ayrıca "Narkoçelik-34" operasyonlarında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile %97 oranında başarıya ulaşıldı.
Eskişehir merkezli 1??1?? ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-34” operasyonlarında; internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 1??0??3?? şüpheli zehir taciri yakalandı??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 24, 2024
? Bunlardan 1??0??0?? ’ü tutuklandı??
Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/fOa43GAYXA
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme
- İmamoğlu'ndan çok sert 'imza' tepkisi
- Zirvede bir ilk: En başarılı liseler açıklandı
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- Memleket partisi'nin 'kapılarını açtı'
- Seçmenler akla ilk gelen siyasetçiyi yanıtladı
- Beklenen Ferdi Kadıoğlu transferi gerçekleşti...
- İYİ Parti'den CHP'ye 'Can Atalay' vetosu
- Mahkeme İBB'yi haklı buldu
- Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir kez daha bir araya geliyor