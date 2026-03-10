Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yolcu otobüsünde yarım kilo kokain ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Yolcu otobüsünde yarım kilo kokain ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

10.03.2026 17:54:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Yolcu otobüsünde yarım kilo kokain ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

İstanbul’dan temin edilen uyuşturucuyla otobüsle yola çıkan 3 şüpheli, Sakarya’da otogarda durdurulan yolcu otobüsünde yakalandı. Yaklaşık yarım kilogram kokain ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Sakarya'da polis, İstanbul’dan temin edilen uyuşturucu maddenin Sakarya güzergahı kullanılarak başka bir şehre nakledileceği bilgisini aldıktan sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde önlem aldı.

Belirlenen otobüse yönelik düzenlenen operasyonda A.B. (35), B.B. (32) ve C.B. (35) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 489 gram kokain maddesi ile uyuşturucu tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden B.B. (32), alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan A.B. (35) ve C.B. (35) ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #kokain #yolcu otobüsü