Son Dakika: Başakşehir'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Son dakika gelişmesi... Başakşehir'de yolcu otobüsü alev alev yandı.
Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağına geldiğinde alevler yükseldi.
Yolcular tahliye edilirken yangın kısa sürede büyüdü.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan otobüs söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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