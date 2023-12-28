Yolcu otobüsünden külçe külçe altın çıktı

Sivas'ta durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünden 6 kilo ağırlığında 13 parça külçe altın ile 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:31
Yolcu otobüsünden külçe külçe altın çıktı
Abone Ol google-news

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı.

Yapılan istihbarat çalışması sonucu icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde Sivas’ın İmranlı İlçesi D-200 karayolu İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yapılan aramada aracın çeşitli bölümlerinden 600 paket kaçak sigara ve 13 parça halinde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi.

Olay ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken haklarında ise adli işlem başlatıldı.


sivas yolcu otobüsü otobüs Külçe altın altın

İlgili Haberler

Sosyal medyada sahte altınla dolandırıcılık yapmıştı: Gizli bölmede yakalandı!

Sosyal medyada sahte altınla dolandırıcılık yapmıştı: Gizli bölmede yakalandı!
10 gündür kayıptı, çıplak bulundu: Gözaltına alındı

10 gündür kayıptı, çıplak bulundu: Gözaltına alındı
Katliam gibi kazada yeni gelişme: Sürücüler gözaltında!

Katliam gibi kazada yeni gelişme: Sürücüler gözaltında!

En Çok Okunan Haberler