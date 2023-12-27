Sosyal medyada sahte altınla dolandırıcılık yapmıştı: Gizli bölmede yakalandı!

Kayseri'de 10 kişiyi sahte altınla ödeme yaparak dolandıran zanlı, mutfak dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı. Zanlının ayrıca, "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu aktarıldı.

AA/İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 15:25
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya aracılığıyla ürün satan 10 kişiyi ödemeyi sahte altında yaparak 210 bin lira dolandırdığı öne sürülen T.S.'nin (23) bulunduğu evi tespit etti.

Evine operasyon düzenlenen T.S., mutfak dolabının arkasına yaptığı gizli bölmede yakalandı.

Bu kişi hakkında ayrıca "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

T.S, polis ve adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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