Yolcu seçen taksiciden ilginç sözler: Beşiktaş’a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi

28 Ekim 2021 Perşembe, 09:36

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresinde taksi denetimi gerçekleştirildi. Kurulan uygulama noktasında, yoldan geçen araçlar durdurularak tek tek denetlendi. Denetimler esnasında emniyet kemeri takmayan 4, ruhsat süresi dolan 1 ve motosikletiyle ters yönde ilerleyen 1 kişiye ceza kesildi. Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği ve yolculardan fazla ücret talep ettiği tespit edilen 2 taksi sürücüsünün ise araçları bağlanarak trafikten men edildi.

TAKSİM’DEN FATİH’E 170 TL ÜCRET İSTEDİ

Denetimler esnasında, bir taksi şoförünün aracına binmek isteyen yolculardan, Taksim’den Fatih’e gitmek için 170 TL talep ettiği tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce, sürücüye bin 339 TL para cezası kesildi. Taksicinin aracı da trafikten men edildi. Taksi sürücüsü ise, “Ben ücret söylemedim, taksimetreyi söyledim. Benim kameram var, ses kaydım da var” dedi.

“BEŞİKTAŞ’A GİTMEM 40 DAKİKA, BANA YAZIK DEĞİL Mİ?”

Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği belirlenen bir başka sürücü ise, “Buradan Beşiktaş’a gitmem 40 dakika sürer, bana yazık değil mi?” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bu sürücüye de bin 339 TL ceza kesilerek aracı trafikten men edildi.

Denetimde, bir motosikletlinin ters yönde ilerlediği görüldü. Bunun üzerine polis, bu kişiye 144 TL ceza yazdı. Öte yandan, kemer takmadığı tespit edilen 4 kişiye de 144’er TL ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.