Turist görünce aracındaki müşterileri indirmişti: Yolcu seçen taksiciye trafikten 10 gün men

Bakırköy'de yoldaki turisti görünce aracındaki yolcuları indiren taksi sürücüsüne 4 bin 64 lira para cezası kesildi, taksi 10 gün trafikten men edildi.

AA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 17:06
Turist görünce aracındaki müşterileri indirmişti: Yolcu seçen taksiciye trafikten 10 gün men
Abone Ol google-news

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, bir taksi sürücüsünün Florya'da aracına binen vatandaşları yoldaki turisti görünce indirdiğine dair görüntülerin ulusal basın ve sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen taksi sürücüsü M.E. yakalandı.

Sürücüye, ''Çalışma ruhsatı kapalı olduğu halde yolcu taşımak''tan 4 bin 64 lira para cezası kesilirken, yolcu seçme eylemi nedeniyle de aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.


İlgili Haberler

Bakırköy'de yolcu seçen taksiciden, araçtan inmeyenlere 'pişkin' tepki: 'Alın taksiyi gidin'

Bakırköy'de yolcu seçen taksiciden, araçtan inmeyenlere 'pişkin' tepki: 'Alın taksiyi gidin'

En Çok Okunan Haberler