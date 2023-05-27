2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Yolcu uçağının kanadına kuş çarptı: Bir sonraki sefer iptal edildi

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş sırasında uçağın kanadına kuş çarptı. Sorunsuz inişin ardından uçağın bir sonraki seferi iptal oldu

DHA
Yayınlanma: 27.05.2023 - 11:15
Yolcu uçağının kanadına kuş çarptı: Bir sonraki sefer iptal edildi
Abone Ol google-news

İstanbul-Isparta seferi yapan TK2861 sayılı Türk Hava Yolları'na ait uçağın, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inişi sırasında kanadına kuş çarptı.

Sorunsuz inişin ardından yolcular, uçaktan tahliye edildi ve sonraki uçuş için inceleme yapıldı. Antalya'dan gelen teknisyenin kontrolü sonrası uçağın uçabileceği belirtildi ve yolcular uçağa alındı.

Bir süre sonra uçakta yapılan anonsla yolcular uçaktan indirildi ve uçuşun gerçekleşmeyeceği belirtildi. Yolculardan bir kısmı Türk Hava Yolları'nın temin ettiği otobüsle Antalya Havalimanı'na götürüldü.

Bazıları da biletini iptal edip ödedikleri ücreti aldı.


Isparta uçak süleyman demirel havalimanı yolcu kuş

İlgili Haberler

Rus Bakan Yardımcısı uçakta öldü

Rus Bakan Yardımcısı uçakta öldü
ABD'nin en büyük uçak gemisinin Norveç ziyareti Rusya'yı kızdırdı

ABD'nin en büyük uçak gemisinin Norveç ziyareti Rusya'yı kızdırdı
GKRY: Türk savaş uçakları ve İHA'lar, uçuş güvenliğini tehlikeye atıyor

GKRY: Türk savaş uçakları ve İHA'lar, uçuş güvenliğini tehlikeye atıyor

En Çok Okunan Haberler