Rus Bakan Yardımcısı uçakta öldü

Yayınlanma: 23.05.2023 - 18:08

Güncelleme: 23.05.2023 - 18:09

Küba'ya yapılan resmi ziyaret ile heyet toplantıları gerçekleştiren Rusya Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı Pyotr Kucherenko, Rusya'ya dönüşü sırasında seyahat ettiği uçakta aniden rahatsızlanarak öldü.

The Daily Beast'te yer alan habere göre, bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus delegeleri taşıyan uçağın Kucherenko'nun rahatsızlanması sonucunda acil iniş yaptığını ancak doktorların müdahelelerine rağmen bakan yardımcısının kurtarılamadığı ifade edildi.

Kucherenko'nun arkadaşlarına ve ailesine "en derin taziyelerini" sunduğunu belirten bakanlık, ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Telegram’da açıklamalarda bulunan Roman Super, gizli görüşme esnasında Kucherenko’nun onu Rusya’dan kaçması için teşvik ettiğini öne sürdü. İddialara göre Rus yetkili gazeteciye, "Mümkün olan en kısa sürede, kendini ve aileni kurtar" dedi.

Kendisinin de Rusya'yı terk etmek isteyip istemediğini sorduğunda ise Kucherenko'nun "Artık pasaportlarımıza el koyuyorlar, bu mümkün değil" dediğini ve Kremlin karşıtı bir yorumda bulunarak ‘faşist işgal’ tanımlamasını yaptığını belirtti.

Gazeteci, konuşma esnasında Kucherenko'nun ona antidepresan ve sakinleştirici kullandığını söylediğini ekledi.