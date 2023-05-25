ABD'nin en büyük uçak gemisinin Norveç ziyareti Rusya'yı kızdırdı
Rusya, dünyanın en büyük savaş gemisi olan USS Gerald R Ford uçak gemisinin Norveç'in başkenti Oslo'ya yapacağı ziyareti, gerginliğin arttığı bir dönemde "mantıksız ve zararlı" bir güç gösterisi olarak nitelendirdi.
ABD Donanması'na ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R Ford, Kuzey Kutbu'nda yapılması beklenen askeri tatbikat öncesinde Oslo'yu ziyaret etti.
Rusya, ziyareti gerginliğin arttığı bir dönemde "mantıksız ve zararlı" bir güç gösterisi olarak nitelendirdi.
Norveç medyasına göre, NATO'nun ateş gücünün bir göstergesi olarak 337 metre (1,106 ft) uzunluğundaki nükleer güçle çalışan gemi Çarşamba günü ilk kez Oslo Fiyordu'na eskort eşliğinde yelken açtı ve askeri tatbikatlar için Kuzey Kutbu'na gitmeden önce birkaç gün burada kalacak.
RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ KINADI
Ziyaret, Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği tarafından kınandı.
Büyükelçilik, "(Kuzey Kutbu'nda) askeri çözüm gerektiren hiçbir sorun ya da dış müdahalenin gerekli olduğu hiçbir konu yoktur" açıklamasında bulundu.
Büyükelçilik sözcüsü Timur Chekanov, AFP'ye yaptığı açıklamada Norveç'teki askeri güç gösterisinin "şaşırtıcı" ve "istenmeyen bir durum" olduğunu söyledi.
Chekanov, "Oslo'nun Rusya'nın Norveç'e doğrudan bir askeri tehdit oluşturmadığını kabul ettiği düşünüldüğünde, bu tür güç gösterileri mantıksız ve zararlı görünüyor" dedi.
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, konuya ilişkin, "Bu Norveç'in güvenliğidir. Bu, NATO aracılığıyla sahip olduğumuz güvenlik garantilerinin, özellikle de ABD ile olan yakın işbirliği ve ortaklığımızın açık bir ifadesidir" diye konuştu.
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