GKRY: Türk savaş uçakları ve İHA'lar, uçuş güvenliğini tehlikeye atıyor

Yayınlanma: 26.05.2023 - 09:57

Güncelleme: 26.05.2023 - 09:58

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türk savaş uçakları ve askeri insansız hava araçlarının "uçuş planlarını doldurmadan ya da hava trafik kontrol ile iletişim kurmadan kendi denetimlerindeki hava sahasında uçtuğunu" öne sürerek, "Türkiye’nin uçuş güvenliğini tehlikeye atmaması için çaba sarf ettiklerini" açıkladı.

VOA'nın aktardığına göre sorun, bu ayın başlarında GKRY yetkililerin bir Türk savaş uçağının, KKTC ile aralarında yer alan Birleşmiş Milletler kontrolündeki tampon bölge üzerinde "yasadışı" bir şekilde alçaktan uçtuğunu ve bunun bir keşif görevi olduğuna inandıklarını söylemesiyle yeniden gündeme geldi.

GKRY'den Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, "Türkiye'nin bu yasadışı eylemlerine ve ayrılıkçı oluşumun hava trafik kontrolunu kendi kendine yasadışı olarak işletmesine rağmen, Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi, Lefkoşa uçuş bilgi bölgesinde hava trafik hizmetlerinin güvenli bir şekilde sağlanması için elinden geleni yapmaktadır" denildi.

KKTC'DEN AÇIKLAMA

AP'ye göre KKTC yetkilileri ise adada, "her birinin hava sahası dahil kendi toprakları üzerinde etkin kontrole sahip olduğu" ve "iki egemen devlet" olduğunu belirtti.

Türk yetkililer, AP'ye yaptıkları açıklamada GKRY yetkililerini "çatışmacı" olduğunu ve pilotlara "potansiyel olarak yanıltıcı talimatlar" verdğini belirterek, "diyalog ve işbirliği" çağrısında bulundu.