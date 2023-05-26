GKRY: Türk savaş uçakları ve İHA'lar, uçuş güvenliğini tehlikeye atıyor
GKRY, Türk savaş uçakları ve askeri insansız hava araçlarının "uçuş planlarını doldurmadan ya da hava trafik kontrol ile iletişim kurmadan kendi denetimlerindeki hava sahasında uçtuğunu" ileri srdü.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türk savaş uçakları ve askeri insansız hava araçlarının "uçuş planlarını doldurmadan ya da hava trafik kontrol ile iletişim kurmadan kendi denetimlerindeki hava sahasında uçtuğunu" öne sürerek, "Türkiye’nin uçuş güvenliğini tehlikeye atmaması için çaba sarf ettiklerini" açıkladı.
VOA'nın aktardığına göre sorun, bu ayın başlarında GKRY yetkililerin bir Türk savaş uçağının, KKTC ile aralarında yer alan Birleşmiş Milletler kontrolündeki tampon bölge üzerinde "yasadışı" bir şekilde alçaktan uçtuğunu ve bunun bir keşif görevi olduğuna inandıklarını söylemesiyle yeniden gündeme geldi.
GKRY'den Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, "Türkiye'nin bu yasadışı eylemlerine ve ayrılıkçı oluşumun hava trafik kontrolunu kendi kendine yasadışı olarak işletmesine rağmen, Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi, Lefkoşa uçuş bilgi bölgesinde hava trafik hizmetlerinin güvenli bir şekilde sağlanması için elinden geleni yapmaktadır" denildi.
KKTC'DEN AÇIKLAMA
AP'ye göre KKTC yetkilileri ise adada, "her birinin hava sahası dahil kendi toprakları üzerinde etkin kontrole sahip olduğu" ve "iki egemen devlet" olduğunu belirtti.
Türk yetkililer, AP'ye yaptıkları açıklamada GKRY yetkililerini "çatışmacı" olduğunu ve pilotlara "potansiyel olarak yanıltıcı talimatlar" verdğini belirterek, "diyalog ve işbirliği" çağrısında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi
- HDP ve Yeşil Sol Parti 'ikinci tur' kararını açıkladı!
- Erdoğan'ın izlettiği montaj görüntülere erişim engeli!
- Vietnam'da Nusret'i taklit eden noodle satıcısına hapis
- Protesto eden yurttaşlara gözaltı!
- Twitter hesabından haftalar sonra peş peşe paylaşım!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet 'terör' yanıtı
- Yaptığı hareketler büyük tepki çekti: 'Utanmaz adam!'
- Erdoğan'a hakarette bugün: 32 yıl hapsi isteniyor
- Eurobond kararına Hakan Kara'dan tepki!