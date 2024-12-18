Yolcudan 40 tabanca çıktı, tutuklandı

Adana'da yolcu otobüsünün içerisindeki kutuda 40 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Yolcudan 40 tabanca çıktı, tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:51

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda silah olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler bunun üzerine söz konusu otobüsü durdurup arama başlattı. Otobüste yapılan aramada bir kutu içerisinde 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kutunun sahibi olduğu belirlenen, yolculardan S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Adana #tabanca

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