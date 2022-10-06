Son Dakika: İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın lastiği patladı

06 Ekim 2022 Perşembe, 08:14

THY’nin TK2256 sefer sayılı ve TC-JVN kuyruk kodlu Boeing 737-800 tip uçağı, İstanbul’dan Hatay’a gitmek üzere saat 01.30’da İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.

104 yolcu ve bir bebek ile 2 pilot ve 4 kabin görevlisinin bulunduğu uçağın Hatay Havalimanı'na inişi sırasında lastikleri patladı.

DHMİ ekipleri, uçağın aşırı ısınma meydana gelen iniş takımlarına hızlıca müdahale ederek soğuttu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Hatay seferinde uçağın iniş sırasında lastiğinin patladığını ve bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana geldiğini belirtti.

Üstün, duruma hızlı şekilde müdahale eden ekiplerin soğutmayı sağladıklarını belirterek, "Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur." ifadelerini kullandı.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan konuya ilişkin Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul-Hatay seferi yapmak üzere saat 02:50 sıralarında İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Yollarına ait TK 2256 isimli uçak saat 03:11'de Hatay Havalimanındaki 04 pistine inişi esnasında tekerleri patlayıp alev almıştır. Olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edilmiştir. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli sorunsuz olarak uçaktan tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olaydan dolayı havalimanımızın pisti 24 saat süreyle notamlanarak uçuş trafiğine kapatılmış olup, pistin tekrardan uçuş trafiğine açılması için çalışmalar ilgili birimlerce hızla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.