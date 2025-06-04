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Yolculukta yeni dönem: İBB 'Uygulama Bazlı Taksi'yi tanıttı

Yolculukta yeni dönem: İBB 'Uygulama Bazlı Taksi'yi tanıttı

4.06.2025 20:18:00
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Haber Merkezi
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Yolculukta yeni dönem: İBB 'Uygulama Bazlı Taksi'yi tanıttı

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, taksi sorununun çözümüne katkı sunacak “Uygulama Bazlı Taksi” hizmetini tanıttı. Yakın zamanda hizmete girecek 2 bin 500 taksinin sadece lisans almış dijital uygulamalar üzerinden yolcu kabul edeceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul'da yaşanan taksi sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini açıkladı.

Demir, 2 bin 500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi'nin İstanbulluların hizmetine gireceğini belirtti. Demir'in aktardığına göre, bu taksiler yolda yolcu almayacak sadece naylanmış dijital uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek. Üstelik, İstanbullular ve şoför esnafaın güvenli bir yolculuk yapabilmesi için tüm yolculuklar da kayıt altına alınacak.

YOLDAN YOLCU ALINMAYACAK

İstanbullulara seslenen Prof. Demir'in açıklaması şu şekilde:

“Sevgili İstanbullular; sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi, İstanbul’un uzun süredir bir taksi sorunu var. Bu sorunun çözümü için adımlar attık.

UKOME kararıyla 2.500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi’, İstanbulluların hizmetine girecek.

Uygulama bazlı taksiler, yoldan yolcu almayacak. Böylece trafik sirkülasyonu azalacak. Uygulama bazlı taksiler, sadece onaylanmış dijital uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek.

TÜM YOLCULUKLAR KAYIT ALTINDA

Böylece taksici esnafının da verimliliği artacak. Uygulama bazlı taksilerde sarı taksi tarifesi uygulanacak ve tüm yolculuklar kayıt altına alınacak.

Böylece İstanbullular için ve de şoför esnafı için güvenli ve güvenilir bir yolculuk başlayacak.

Uygulama bazlı taksiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl kalite kontrolüne tabi tutulacak.

Ayrıca uygulama bazlı çalışan şoför arkadaşlarımız da Büyükşehir Belediyemizin ulaşım akademisi tarafından eğitime tabi tutulacak.

Ayrıca uygulama bazlı taksiler, İstanbulluların güvenli, erişilebilir ve kaliteli bir taksi hizmeti almasını sağlayacak. Uygulama Bazlı Taksi sistemi, İstanbul’a hayırlı olsun”

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