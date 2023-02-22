Yolcusu rahatsızlanan uçak Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

AA
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 19:03
Yolcusu rahatsızlanan uçak Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı
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Diyarbakır-İstanbul seferini yapan TK 2607 sefer sayılı yolcu uçağındaki bir kişi seyir esnasında rahatsızlandı. Bunun üzerine uçak 14.05'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yolcu uçaktan alınarak ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçağın daha sonra seferine devam ettiği öğrenildi.


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