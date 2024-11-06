Yolda gördüğü husumetlisine cipiyle çarpıp kaçtı

Bursa'da, bir kişinin yolda yürürken gördüğü husumetlisi olduğu iddia edilen kişiye cipiyle çarpıp kaçtı.

Yolda gördüğü husumetlisine cipiyle çarpıp kaçtı
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DHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:35

Osmangazi ilçesi Santralgaraj Mahallesi'nde bir sürücü, 6'ncı Dal Sokak üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu öne sürülen kişinin üzerine cipini sürüp, çarptı. Yaya yere düşüp yaralanırken, sürücü aracıyla uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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