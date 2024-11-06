Yolda gördüğü husumetlisine cipiyle çarpıp kaçtı
Bursa'da, bir kişinin yolda yürürken gördüğü husumetlisi olduğu iddia edilen kişiye cipiyle çarpıp kaçtı.
Osmangazi ilçesi Santralgaraj Mahallesi'nde bir sürücü, 6'ncı Dal Sokak üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu öne sürülen kişinin üzerine cipini sürüp, çarptı. Yaya yere düşüp yaralanırken, sürücü aracıyla uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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