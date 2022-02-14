Yolda korku dolu anlar: Petrol yüklü TIR devrilince...

14 Şubat 2022 Pazartesi, 23:33

Korkutan kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 25’inci kilometresinde yaşandı. Kontrolden çıkan ham petrol yüklü tanker bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin tek yönlü olarak trafiğe kapattığı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

GÜVENLİ BİR YERE ÇEKİLDİ

Tanker, vinç ve kurtarıcı tarafından şarampolden çıkartılarak güvenli bir yere çekildikten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.