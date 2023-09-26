Yolda yürürken eski eşinin kardeşleri tarafından öldürüldü

Yayınlanma: 26.09.2023 - 12:51

Güncelleme: 26.09.2023 - 12:51

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde bulunan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde birlikte olduğu B.A. (35) ile birlikte yürüyen Ş.B. (38), daha önce boşandığı eşinin erkek kardeşleri K.A. ile İ.A.’nın saldırısına uğradı.

Ş.B.’yi ilk önce darp eden şahıslar, daha sonra tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerine yakın bir işyerine koşan B.A. ise, “Yardım edin kocamı dövüyorlar” diyerek yardım istedi.

Yardım için koşanlar, olay yerine gittiğinde Ş.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlıları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.