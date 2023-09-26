Yolda yürürken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Yaşar İldir (35), yolda yürürken yanına yaklaşan bir otomobilden tabanca ile açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Yenişehir Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde yürüyerek evine giden Yaşar İldir'e, plakası öğrenilemeyen bir otomobildeki kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı.
Vücudun değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılan İldir’i görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
İhbarla gelen polisler çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar ildir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Güvenlik güçlerinin olay yeri incelemesi sonrasında, İldir’in cansız bedeni otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olay sonrası kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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