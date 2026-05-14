Yolda yürürken üzerine direk devrildi: O anlar kamerada

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımdaki aydınlatma direği rüzgarın etkisiyle devrildi.
Yolda ilerleyen bir kamyonun kasasına çarpan direk, daha sonra yol kenarında yürüyen kişinin üstüne düştü.
Direğin sırtına çarpması sonucu yola düşen kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Direğin devrilip yurttaşın üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.