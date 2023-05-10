Yolsuzluk iddiaları peş peşe geldi, hukukçular uyardı: Yolun sonu Yüce Divan

Yayınlanma: 10.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 04:00

Seçime günler kala yapılan yolsuzlukların günyüzüne çıkmasına karşın yetkililerden bir açıklama gelmemesi ve hukuki bir adım atılmaması ise tepkilere neden oluyor.

Yeşildağ, 2007 yılında Antalya Havalimanı’nın işletme ihalesinde göreve talip olan ve 5 milyar dolara kadar teklif götürmeyi de planlayan deneyimli şirket Çelebi Holding’i nasıl dolandırdıklarını, başvuru dosyasından “evrak çalarak” devre dışı bıraktıklarını ve ihaleyi hükümete yakın IC Holding’in kazanmasını sağladıklarını açıkladı. Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ihaleden 1 milyar dolar aldığını öne sürdü.

Yeşildağ yayımladığı diğer videoda ise bu kez, Avrupa Birliği’nin tarım alanına yönelik destek amaçlı vereceği fonların yarısını kendi almak isteyen eski Tarım Bakanı Mehdi Eker ile birlikte şirketler kurarak milyarlarca dolarlık ihaleleri kazandıklarını söyledi.

Yeşildağ’ın iddiaları arasında, holding sahiplerinin öldürülmesi, 3 milyon dolar karşılığında bir çocuğun kaçırılması, tecavüz mağdurunu öldürüp intihar süsü verilmesi gibi kan dondurucu iddialar da yer aldı.

ARINÇ: GEREĞİ YAPILMALI

Öte yandan AKP kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, “Gerekli soruşturma ve incelemeyi yapmakla sorumlu olanların bu işi ciddiye almadıklarını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi karıştırılarak yapılan bu açıklamalara sadece üzüntü duyuyorum. Biz temiz toplum iddiasıyla çıkmış bir partiyiz. Sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğine inanıyorum.” dedi.

HKP’DEN SUÇ DUYURUSU

Halkın Kurtuluş Partisi ise Yeşildağ’ın “Antalya Havalimanı ihalesi”iddialarını yargıya taşıdı.