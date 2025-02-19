Yolsuzluk iddialarının odağındaki Yunus Emre Vakfı’na bütçeden 142 milyon lira aktarıldı: Dava sürüyor, para akıyor

Yayınlanma: 19.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.02.2025 - 04:00

Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Yunus Emre Vakfı’na bütçeden para akışı hız kesmeden devam ediyor. Vakfın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gerekçesiyle tutuklanmıştı.

OĞLU TUTUKLANDI

Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nun “Yunus Emre Vakfı’nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalar ile zarara uğratıldığı” yönündeki suç duyurusu üzerine başlatılmıştı.

Kurumun eski başkanı Şeref Ateş hakkında da gözaltı kararı vardı. Firari Ateş yakalanamadı, oğlu Enes Ateş ise soruşturma kapsamında tutuklandı. Dava süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.

Bütçeden vakfa kaynak transferi ise devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, bütçeden ocak ayında Yunus Emre Vakfı’na 142.6 milyon lira daha aktarıldı. Vakfa geçen yıl da kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kapsamında bütçeden 1.3 milyar lira aktarılmıştı. Vakfa bütçeden sermaye transferleri kapsamında da geçen yıl 450 milyon lira aktarma yapılmıştı.

MİLYONLAR GİDİYOR

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kapsamında bu yıl için bütçede 26.7 milyar lira ödenek ayrılmıştı. Ocak ayında 6.9 milyar lira transfer yapıldı. Adı açıklanmayan dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara ocak ayında 1.6 milyar lira aktarıldı.

PARTİLERE 5.1 MİLYAR

Geçen yılın tamamında dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık vb. kuruluşlara yapılan aktarma tutarı ise yaklaşık 2.8 milyar lira olmuştu. Siyasi partilere ocak ayında yapılan Hazine yardımı da kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kapsamında yer alıyor. Bu kapsamda geçen ay siyasi partilere de 5.1 milyar lira aktarıldı.