'Yolsuzluk' nedeniyle görevden alınmıştı! Önce haberlere erişim engeli, ardından göreve iade
Diyarbakır'da ihalede kamuyu 2 milyon lira zarara uğrattığı gerekçesiyle görevden alınan Bağlar ilçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş için göreve iade kararı verildi.
Diyarbakır Milli Eğitim’de görevden alma ve atamalar devam ediyor.
Diyarbakır yerel haber sitelerinin aktardığına göre, yaklaşık üç yıl önce ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında görevden alınan Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş kararı yargıya taşıdı. Mahkeme Elaltuntaş’ın göreve iadesine karar verdi.
3 YIL SONRA GÖREVE BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı, mahkemenin kararına uyarak Fikret Elaltuntaş’ı görevine iade etti. Elaltuntaş 3 yıl sonra görevine başladı.
ÖZER TARAFINDAN GÖREVDEN ALINMIŞTI
"Öğrenci taşıma ihale yolsuzluğuyla" ilgili çıkan haber üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özerin emriyle Bağlar MEM Fikret Elaltuntaş görevden alındığı belirtilmişti.
ÖNCE HABERLERE ERİŞİM ENGELİ SONRA GÖREVE İADE
Elaltuntaş’ın iade edilmeden yaklaşık 1 ay önce bazı sitelerde yayımlanan "Diyarbakır’da taşımalı eğitimde 2 milyonluk vurgun" başlıklı haberlere erişim engeli getirildiği öğrenildi.
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