Yolsuzlukla yollanan rektöre Vali’den ‘teşekkür’ plaketi

Hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan ve aylık 1 milyon 200 bin TL’lik haksız kazanç elde ettiği öne sürülen Prof. Dr. Harun Çiftçi’ye, Çankırı Valisi plaket verdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, hakkında ortaya atılan ciddi yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden alındı. Ancak Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, görevden alınan rektör için veda yemeği düzenleyerek plaket takdim etti.

60 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

21 Nisan 2021 tarihinde göreve başlayan Prof. Dr. Çiftçi’nin, aylık 1 milyon 200 bin TL’lik haksız kazançla toplamda yaklaşık 60 milyon TL elde ettiği öne sürülüyor. İddialara göre Çiftçi, üniversitenin Dil Eğitim Merkezi'nden her ay "yönetici payı" adı altında düzenli ödeme aldı ve üniversite fonlarını kişisel çıkarı için kullandı.

DÖVİZ GELİRİ ÜZERİNDEN YASA DIŞI PAY

2018 yılından itibaren üniversitenin Yabancı Öğrenci Kabul Merkezi aracılığıyla yurtdışından yüksek lisans ve doktora öğrencisi kabulüyle milyonlarca dolarlık döner sermaye geliri sağlandığı belirtiliyor. Prof. Dr. Çiftçi’nin bu gelirlerden de haksız kazanç elde ettiği ve kendisini merkeze müdür olarak atayarak yasal dayanağı bulunmayan ödemeler aldığı ileri sürülüyor.

VALİ’DEN PLAKETLİ UĞURLAMA

Görevden alınan Çiftçi için düzenlenen veda töreninde Çankırı Valisi Fırat Taşolar’ın yer alması ve eski rektöre hediye ile plaket vermesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.