Yolu bile satıyorlar... 48 ay taksitle vatan toprağı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) konut, iş yeri ve arsaların müzayede ile satışını yapan Emlak Yönetim, 40 ilde 462 arsayı daha satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle yapılacak satışlarda milyarlarca TL gelir bekleyen bakanlık, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, akaryakıt istasyonu, gemi söküm alanı, tarla ve plansız niteliğindeki arsaları 1-2 Kasım sabahı Ankara ve İstanbul'daki iki salon ile internet üzerinden peşin veya yüzde 35 peşinat ve 48 ay vade ihaleye çıkaracak.

İzmir’de değerli arazilerin yanında, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve Muğla gibi turistik ilçelerinde gemi söküm tesislerinden, tarlalara, denize sıfır arsalardan, yollara, çocuk parklarına kadar birçok kamu arazisi bulunuyor.

Bayraklı rezerv alan

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ’NDEN SATIŞ

Gemi söküm tesislerinin kapatılması için yurttaşların yıllardır mücadele verdiği Aliağa’da 25 adet gemi söküm alanı, sanayi alanı ve yolları satışa çıkaran bakanlık her bir satıştan 62 milyon TL’den 450 milyon lira arası bir kazanç bekliyor.

İzmir depremi sonrası Bayraklı Şehir Hastanesi’nin çevresine yapılan ve “rezerv alan” geçen bölgede de fiyatları 62 milyon TL ila 140 milyon lira arasında değişen 3 adet ‘ticaret alanı’nı ihaleye sokan bakanlık, Cumhurbaşkanı kararıyla “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilen Karaburun’da da 32 adet kamu arazisini satışa çıkardı. Deniz sıfır “Turizm tercihli konut alanı” imar durumuyla satışa çıkarılan arsalara 7 ila 15 milyon TL arası fiyat biçtiği arsalar arasında çivi dahi çakılması yasak olan Karaburun'un İskele Mahallesi'ndeki imarsız parsellerin olması dikkat çekti.

Seferihisar'da halk plajında yol ile beraber satışa çıkarılan parsel

DENİZE SIFIR ARSALAR

Kemalpaşa’da ise biri ormanlık alan olmak üzere 4 arsayı 2 milyon ila 45 milyon TL arası satışa çıkaran Emlak Yönetim, Menderes’in Gümüldür ilçesinde denize 200 metre uzaklıktaki arsayı ve yolu toplam 20 milyon liradan ihaleye çıkardı. Seferihasar’da da 10 bin 375 metrekarelik denize sıfır alanı yollarla beraber 78 milyon TL’ye satışa çıkardı. Bakanlık, Torbalı’da ise plansız arsa ve üç katlı konut imarlı 5 arsayı 4 milyon TL ile 94 milyon TL arası fiyatlarla ihaleye açtı.

MUĞLA’DA ÇOCUK PARKI

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 2 bin 258 metrekarelik arsa, yol ve çocuk parkını 13,5 milyon TL’ye ihaleye açan Emlak Yönetim, Çanakkale Ayvacık’ta ise biri niteliksiz arsa diğeri tarım arazisi olan iki kamu arazisini 490 bin TL ile 570 bin TL arası satışa çıktı. Balıkesir’de Altınoluk, Gömeç ve Karesi’de farklı özellikli üç arsayı 5 ila 24 milyon arası ihaleye çıkacak olan bakanlık, Manisa’da da akaryakıt, ticaret ve konut alanı statüsündeki üç kamu arazisini milyonlara satacak.

Karşıyaka Mavişehir'de ikinci kez satışa çıkan denize sıfır arsa

İKİNCİ KEZ İHALEYE ÇIKTI

TOKİ, üç yıl önce Karşıyaka Şemikler’deki denize sıfır 21 bin metrekare taşınmaz için ikinci kez ihaleye çıktı. TOKİ, Karşıyaka ilçesindeki imar planlarında “rekreasyon alanı” olan 21 bin 423 metrekare alanı 2020 yılında 25 milyon 718 bin 400 bedelle satışa çıkarmıştı. ihaleye Karşıyaka Belediyesi ve izmir Büyükşehir Belediyesi karşı çıkarak itiraz etmişti. Gelen tepkiler sonrası ihale iptal olmuştu. TOKi, tartışılan alanı yeniden ihaleye çıkardı. İhalenin muhammen bedeli 214 milyon 320 bin tl olarak belirlendi.